Ошибки, которые могут уменьшить размер пенсии, назвали волгоградцам

Размер будущей пенсии может оказаться ниже ожидаемого, если допустить ряд ошибок, предупреждает старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
Это могут быть неучтённый трудовой стаж, периоды службы в ВС РФ или время, когда человек получал пособия по безработице, а также пробелы в платежах, которые осуществляет работодатель.
«До 2002 года трудовой стаж формирует стажевый коэффициент. Любые выпадающие периоды автоматически снизят базу расчета», — цитирует эксперта РИА Новости.
После 2002 года ключевой фактор при расчете будущей пенсии — уплата взносов работодателя за сотрудника. И любые пробелы в таких платежах, технические ошибки при передаче данных в СФР, а также работа без официального оформления приведут к уменьшению выплат.
«Также дополнительные потери могут возникать из-за формальных несоответствий. К примеру, если в документах указаны разные фамилии и нет подтверждения, что речь идет об одном человеке. Или нет сведений о заработке за те периоды, которые впоследствии будут учитываться при расчете», — поясняет Голубева.
Ещё один случай — переезд в регион с более низким районным коэффициентом размер пенсии.
Если есть сомнения в корректности начислений, лучше заранее запросить в СФР справку о пенсии через личный кабинет — на ее получение потребуются сутки.
Ранее в волгоградском УФНС напомнили, как получить стандартный вычет на детей.