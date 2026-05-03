Шилкинский район Забайкалья победил в межмуниципальной спартакиаде

Команда Шилкинского района Забайкальского края победила в семейных спортивных состязаниях «Территория рекордов. Кубок районов», которые прошли в рамках форума «Моя Земля — моя семья», сообщили в местной администрации. Мероприятие состоялось 29 апреля в городе Нерчинске в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В соревнованиях приняли участие команды из Нерчинского, Могочинского, Сретенского, Тунгокоченского округов и Шилкинского района. Программа спартакиады включала в себя соревнования по баскетболу, городкам, дартсу, а также эстафету, воркаут и сдачу норм ГТО.
«Мы были настоящей командой: поддерживали друг друга на каждом этапе, боролись до конца и верили в победу. Эта золотая медаль — результат нашего единства и любви к спорту!» — поделился капитан команды Виктор Еньков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.