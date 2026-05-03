Калининградские поезда возобновили движение после аварии на железной дороге в Литве

Пассажиров просят ориентироваться на обновлённое расписание.

Калининградские поезда возобновили движение после аварии на железной дороге в Литве. Первым отправился состав в направлении Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

«Из КЖД сообщили, что литовская железная дорога уведомила о готовности к приёму поездов. Пассажирам следует ориентироваться на расписание, указанное на официальном сайте РЖД. Первым уже отправился поезд в направлении Санкт-Петербурга», — написал глава региона.

Движение поездов на калининградском направлении приостановили 3 мая. На станции Еся в Литве сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона. В результате повреждена железнодорожная инфраструктура.

Власти сообщали, что всего задерживалось пять поездов. Два состава находились на территории региона, три — в Белоруссии. Пассажирам обещали оказать необходимую помощь.

