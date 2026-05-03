Полицейские нашли подростков, сбросивших знамя в пойму Царицы

Напомним, накануне в интернет попала видеозапись, на которой житель Волгограда рассказывает, что стал свидетелем того, как подростки скинули знамя с георгиевской лентой, украшающее Астраханский мост на границе Центрального и Ворошиловского районов Волгограда, в пойму реки Царицы. Мужчина заставил подростков найти флаг и вернуть его на место. По словам горожанина, подростки во время происходящего находились в странном состоянии.