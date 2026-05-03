В Магаданской области найдены тела четырёх горняков

В Сусуманском округе Магаданской области в ходе поисково-спасательных работ на Кадыкчанском угольном разрезе обнаружены тела четырёх человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным МЧС России, трагическая находка была сделана 3 мая. Всего, по предварительной информации, под завалами после схода селя могут находиться до восьми человек. Работы на месте обрушения не прекращаются ни на час.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Магаданской области Вячеслав Козлов сообщил, что предприятие окажет адресную помощь родственникам погибших. С семьями сейчас работают психологи МЧС России. Спасатели продолжают разбор завалов, задействована тяжёлая техника. Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что держит ситуацию на личном контроле.
Уголовное дело, возбуждённое следственными органами по факту обрушения горных масс, находится в производстве. Точное количество пострадавших и причины аварии устанавливаются.
