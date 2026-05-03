Брачные игры рябчиков засняли в Балахнинском округе

В Балахнинских охотоугодьях запечатлели брачные игры рябчиков. Видеозаписью поделились в Минлесхозе по Нижегородской области.
С появлением первых проталин с конце марта или в начале апреля у рябчиков начинается период токования. В это время самцы привлекают самок характерным свистом и особыми позами. Брачные игры продолжаются примерно до середины мая.
Отмечается, что рябчики ведут себя иначе, чем другие тетеревиные птицы. Самцы не собираются на общих токовищах, а занимают отдельный участок и активно отгоняют соперников. Самка подает ответный сигнал — он звучит более грубо и отрывисто.
