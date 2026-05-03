На объездной дороге Томска открыли пункт весогабаритного контроля

Автоматический пункт весогабаритного контроля открыли на 8-м километре объездной дороги Томска после завершения тестовой эксплуатации, сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области. Комплекс построили в 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«Мы продолжаем расширять сеть автоматических пунктов весогабаритного контроля с целью защиты автомобильных дорог с высокой транспортной нагрузкой от перегрузов. На территории региона действуют четыре пункта: в Томском, Шегарском, Колпашевском районах, и ведется разработка проектной документации для строительства весогабаритного комплекса на юго-востоке области», — рассказал директор «Томскавтодора» Павел Акулов.
Комплекс работает в круглосуточном режиме без необходимости остановки грузового транспорта, определяет его общую массу, осевые нагрузки и габаритные параметры. Информация о перегрузе отображается на специализированных табло. За выявленные нарушения грозит административная ответственность.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.