«Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет по четырем маршрутам

Традиционная «Майская прогулка» пройдет в Екатеринбурге 17 мая 2026 года. В этом году массовый пешеходный поход состоится в 43-й раз. Для участников подготовили четыре маршрута разной протяженности — от городской прогулки по центру города до 50-километровой дистанции через лесопарки и природные территории.