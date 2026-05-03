«Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет по четырем маршрутам

Традиционная «Майская прогулка» пройдет в Екатеринбурге 17 мая 2026 года. В этом году массовый пешеходный поход состоится в 43-й раз. Для участников подготовили четыре маршрута разной протяженности — от городской прогулки по центру города до 50-километровой дистанции через лесопарки и природные территории.
Самый короткий маршрут рассчитан на 15 километров. Он пройдет по центральной части Екатеринбурга через Харитоновский парк, набережную Городского пруда, парк УрГУПС, парк 22-го Партсъезда и Исторический сквер.
Дистанция в 18 километров проложена по тропам Шарташского лесопарка вокруг озера Шарташ. Этот вариант рассчитан на участников, которые предпочитают маршрут с большим количеством природных локаций.
Маршрут протяженностью 33 километра пройдет через Каменные палатки, западный берег Шарташа, Калиновский лесопарк, озеро Щучье и гору Лиственную. Обратный путь проложен через поселок Калиновка и вдоль берегов Шарташа к финишу у УрФУ.
Самая длинная прогулка составит 50 километров. Ее начало совпадает с маршрутами через Каменные палатки и Шарташ, после чего участники выйдут через гору Лиственную к «Березовским пескам» и вернутся к финишу через Калиновку.
Стартовой и финишной точкой станет стадион Уральского федерального университета на улице Мира, 29.. Выйти на маршрут можно будет с 7:00 до 13:00, завершить дистанцию необходимо до 21:00. Для участия требуется предварительная регистрация на сайте мероприятия.