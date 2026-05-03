На День Победы вход на Мамаев курган Волгограда откроют лишь с проспекта Ленина

«Свет Великой Победы» покажут в течение трех дней восемь раз. В прошлом году световое патриотическое шоу посмотрело более 240 тысяч человек. Многие жаловались на толпу и давку. Поэтому в этот раз попасть на показы на Мамаевом кургане можно будет только снизу от проспекта Ленина. Вход с улицы Рокоссовского — Второй Продольной закроют из соображений безопасности. Общественный транспорт на остановке у кургана останавливаться не будет. На выход после сеанса разрешат идти в обе стороны.