В Невском районе Санкт-Петербурга благоустроят сквер Новоселов

Благоустройство сквера Новоселов началось в Невском районе Санкт-Петербурга в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.
На территории обустроят пешеходные дорожки, установят скамейки и урны и обеспечат доступность для маломобильных жителей. Кроме того, существующие зеленые насаждения дополнят елями и соснами.
На сегодняшний день сквер Новоселов находится в неудовлетворительном состоянии. Жители окрестных домов используют его преимущественно как транзитную зону.
Напомним, за год в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Санкт-Петербурге создано более 340 общественных пространств. До 2030 года в городе запланировано создание еще около 240 территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.