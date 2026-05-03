В красноярском селе пожар уничтожил 14 домов

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. Житель села Кучерово Красноярского края устроил пожар из-за неосторожного обращения с огнем во время растопки печи, в результате чего сгорели 14 двухквартирных домов, сообщает прокуратура региона.
По ее данным, инцидент произошел в воскресенье около 11 часов (7.00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа.
«В результате неосторожного обращения местного жителя с печным отоплением при топке печи в ветреную погоду загорелись хозяйственные постройки и жилые дома по ул. Комсомольской и Корнеева. Огнем уничтожено 14 двухквартирных домов, в которых проживало 38 человек… Пострадавших в результате пожара нет», — говорится в сообщении.
Размер причиненного ущерба устанавливается. В связи с пожаром прокуратура организовала проверку. Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы. Также прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела об уничтожении имущества по неосторожности (статья 168 УК РФ).