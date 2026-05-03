В красноярском селе пожар уничтожил 14 домов

«В результате неосторожного обращения местного жителя с печным отоплением при топке печи в ветреную погоду загорелись хозяйственные постройки и жилые дома по ул. Комсомольской и Корнеева. Огнем уничтожено 14 двухквартирных домов, в которых проживало 38 человек… Пострадавших в результате пожара нет», — говорится в сообщении.