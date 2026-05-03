Бригада врачей провела осмотр в селе Аданак в Дагестане

Специалисты проконсультировали жителей и дали им рекомендации по профилактике болезней.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты центра социального обслуживания Карабудахкентского района Дагестана совместно с медицинскими работниками районной больницы совершили очередной выезд в село Аданак для медосмотра жителей старше 65 лет, сообщили в администрации главы республики. Работа мобильных бригад отвечает задачам нацпроекта «Семья».

«Основная цель выездов мобильной бригады — повысить качество и увеличить продолжительность жизни пожилых людей. Мы должны быть рядом с ними, особенно там, где до больницы далеко», — отметила руководитель центра Гюльжанат Темирова.

Врачи проконсультировали жителей и дали рекомендации по профилактике болезней. Отметим, регулярная диспансеризация помогает выявить заболевания на ранней стадии, контролировать хронические болезни, снижать риск осложнений и продлевать период активного и здорового долголетия.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

