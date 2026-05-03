«Отеля быть не должно»: в Госдуме призвали бойкотировать строительство «Стены смерти» на Куршской косе

Лидер ЛДПР заявил, что проект «продавливают вопреки мнению граждан и экологов».

Источник: Клопс.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил против строительства гостиничного комплекса на территории нацпарка «Куршская коса». Об этом политик написал в своём телеграм-канале в воскресенье, 3 мая.

По словам депутата, объект планируют строить под видом инвестпроекта. Местные жители и экологи, как утверждает политик, уже называют будущий комплекс «Стеной смерти».

Слуцкий заявил, что у него есть вопросы к легальности проекта: «В январе текущего года директор национального парка “Куршская коса” Анатолий Калина стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной вырубки леса на территории парка. Ранее, как пишут СМИ, с ним же обсуждалось и строительство данного объекта.

По тому, что происходит, видно, как проект продавливается поперёк мнения граждан и экологического сообщества".

Лидер ЛДПР считает ситуацию «крайне подозрительной» и заявил, что подготовит обращения в Генпрокуратуру и Минприроды. Слуцкий пообещал добиваться, чтобы позицию «жителей региона и экологического сообщества услышали».

Компания «СпецАвтоТранс», планировавшая построить на Куршской косе каскад зданий и сооружений, сняла проект с общественных слушаний. Они должны были завершиться 21 мая.

