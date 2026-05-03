В Госдуме рассказали о волонтерском резерве для помощи в Туапсе

Метелев: около 400 человек находятся в волонтерском резерве для помощи в Туапсе.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Около 400 человек находятся в волонтерском резерве для помощи в Туапсе, заявил председатель комитета по молодежной политике Госдумы РФ, руководитель Добро.РФ Артем Метелев.

«В волонтерском резерве около 400 человек», — написал Метелев в своем Telegram-канале по итогам встречи с заместителем министра МЧС Вячеславом Бутко, главой Туапсинского муниципального района Сергеем Бойко и волонтерами в штабе «МыВместе».

Штаб «МыВместе» был открыт 2 мая, к его работе присоединились около 180 добровольцев, сообщал Метелев в субботу.

Нефтекомплекс в морском порту Туапсе горел из-за атак украинских БПЛА. Последняя атака произошла в ночь на пятницу, возгорание на нефтекомплексе ликвидировано.

На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти введен режим ЧС регионального уровня.

