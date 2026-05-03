В Крыму предлагают создать пересадочную станцию для удобства туристов

Оттуда можно будет добирать на курорты полуострова и в аэропорты Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму необходимо создать пересадочную станцию, которая повысит удобство туристов. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его словам, нужно организовать четкий временной график движения поездов между полуостровом и Кубанью. Составы должны связать Крым с аэропортами Краснодарского края. Зотов добавил, что в Крыму нужно создать удобную пересадочную станцию. По словам главы объединения, оттуда туристы смогут добраться как до курортных зон полуострова, так и до краснодарского аэропорта.

Зотов отметил возможность временного перераспределения туристических поездов. По его словам, составы можно направить на новые маршруты. Кроме того, председатель Общероссийского объединения пассажиров предложил использовать автобусные шаттлы для соединения железнодорожных станций и аэропорта.

«Реализация этих предложений позволит значительно повысить комфортность поездок российских граждан и иностранных гостей, а также сделает отдых в регионе более доступным и удобным», — сказал Зотов.

