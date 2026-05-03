Глава СКР Бастрыкин потребовал восстановить мемориал в Ростовской области

Жители Миллеровского района пожаловались в интернете на плачевное состояние мемориала «Скорбящая мать» в слободе Волошино. Памятник установлен на братской могиле. По словам людей, облицовочные плиты ступеней и барельеф частично обрушились, в них образовались трещины. Несмотря на это, мемориал уже долгие годы не ремонтируют.