Глава СКР Бастрыкин потребовал восстановить мемориал в Ростовской области

В донском регионе жители пожаловались на плачевное состояние памятника на братской могиле.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с разрушающимся мемориалом в Ростовской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Жители Миллеровского района пожаловались в интернете на плачевное состояние мемориала «Скорбящая мать» в слободе Волошино. Памятник установлен на братской могиле. По словам людей, облицовочные плиты ступеней и барельеф частично обрушились, в них образовались трещины. Несмотря на это, мемориал уже долгие годы не ремонтируют.

В связи с этой ситуацией донские следователи начали проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ее промежуточных результатах и принятом решении. Кроме того, он потребовал проконтролировать меры, принимаемые к восстановлению мемориала.

