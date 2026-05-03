Весенне-летний сезон на ВДНХ в Москве открыла иммерсивная программа

Иммерсивная программа, посвященная началу весенне-летнего сезона 2026 года, прошла 18 апреля на ВДНХ в Москве в соответствии с задачами нацпроектов «Семья» и «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
На пространстве рядом с фонтаном «Дружба народов» состоялись показы музыкального спектакля «ВДНХ. Лица» режиссера Максима Филатова. Это истории сотрудников выставки, рассказанные в жанре документального театра в исполнении московских артистов.
Далее гостей ждало аудиопредставление композитора Станислава Фролова. Специально написанную музыкальную композицию, составленную из звуков работающих двигателей, подъемных механизмов и других подвижных частей уборочной техники, исполнили при помощи техники из гаража ВДНХ.
Финалом программы стало вечернее цирковое представление режиссера Евгения Маликова на площади между павильоном № 1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов». Акробаты, гимнасты и эквилибристы через трюки рассказали историю одного дня из жизни тех, кто ухаживает за павильонами выставки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.