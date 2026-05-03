Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не только онлайн: Бессмертный полк пройдет в разных форматах в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в смешанном формате. 36 регионов планируют сделать это очно, рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» сопредседатель Центрального штаба «Бессмертный полк России», депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.

Источник: РИА "Новости"

«Решение о проведении шествия в традиционном формате принимают органы исполнительной власти в соответствии с решениями оперативных штабов и оперативной обстановки, поэтому будем следить за новостями, какие регионы приняли решение о шествии», — пояснила собеседница.

По словам депутата, хорошо поддерживается и тот формат, который зародился в «ковидный» период — «Бессмертный полк онлайн».

«Он продолжает работать вместе с нашими партнерами. Поэтому те граждане, которые по какой-то причине не могут принять участие в очном шествии, находятся в командировке, на работе, могут разместить портрет своего близкого человека, воевавшего, трудившегося в годы войны на сайте 2026.polkrf.ru», — поделилась гостья эфира.

Она также рассказала, что на сайте есть специальный «конструктор», который поможет сделать портрет героя более праздничным.

«Если говорить о традиционных форматах, которые мы развиваем и которые набирают обороты, это — Бессмертный полк на транспорте. В прошлом году это был и воздушный, и речной транспорт пассажирский, и, конечно, личный транспорт. В этом году добавился у автопробег Бессмертный полк. Это не просто движение транспорта с портретами участников, но и с остановками в населенных пунктах, где организуются импровизированные концерты, мемориальные мероприятия», — отметила спикер.

С прошлого года, добавила она, также проходит Бессмертный полк на стадионе.

«Благодаря инициативе российского футбольного союза в преддверии 9 мая проходили спортивные футбольные соревнования, когда футболисты выходили с портретами своих родных и близких. В этом году также в период до 9 мая спортивные мероприятия предлагается провести в этом формате», — сказала Елена Цунаева.

Традиционно акция проходит и в школах, и даже в детских садах, добавила она.

«Все, что мы наработали за этот год, хочу подчеркнуть, все это были инициативы наших граждан, все в этом году мы традиционно поддерживаем и проводим», — подытожила спикер.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше