Не только онлайн: Бессмертный полк пройдет в разных форматах в этом году

«Решение о проведении шествия в традиционном формате принимают органы исполнительной власти в соответствии с решениями оперативных штабов и оперативной обстановки, поэтому будем следить за новостями, какие регионы приняли решение о шествии», — пояснила собеседница.
По словам депутата, хорошо поддерживается и тот формат, который зародился в «ковидный» период — «Бессмертный полк онлайн».
«Он продолжает работать вместе с нашими партнерами. Поэтому те граждане, которые по какой-то причине не могут принять участие в очном шествии, находятся в командировке, на работе, могут разместить портрет своего близкого человека, воевавшего, трудившегося в годы войны на сайте 2026.polkrf.ru», — поделилась гостья эфира.
Она также рассказала, что на сайте есть специальный «конструктор», который поможет сделать портрет героя более праздничным.
«Если говорить о традиционных форматах, которые мы развиваем и которые набирают обороты, это — Бессмертный полк на транспорте. В прошлом году это был и воздушный, и речной транспорт пассажирский, и, конечно, личный транспорт. В этом году добавился у автопробег Бессмертный полк. Это не просто движение транспорта с портретами участников, но и с остановками в населенных пунктах, где организуются импровизированные концерты, мемориальные мероприятия», — отметила спикер.
С прошлого года, добавила она, также проходит Бессмертный полк на стадионе.
«Благодаря инициативе российского футбольного союза в преддверии 9 мая проходили спортивные футбольные соревнования, когда футболисты выходили с портретами своих родных и близких. В этом году также в период до 9 мая спортивные мероприятия предлагается провести в этом формате», — сказала Елена Цунаева.
Традиционно акция проходит и в школах, и даже в детских садах, добавила она.
«Все, что мы наработали за этот год, хочу подчеркнуть, все это были инициативы наших граждан, все в этом году мы традиционно поддерживаем и проводим», — подытожила спикер.