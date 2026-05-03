Школьники Невского района Петербурга узнали, как защитить себя в Сети

Открытая лекция на темы «Вредные советы по цифровой безопасности» и «Защита питомца в цифровом мире» прошла в Академии технического творчества и цифровых технологий в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по образованию города. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участниками занятия стали школьники Невского района — лицея № 329 и школы № 625 имени Героя РФ В. Е. Дудкина. На уроке ребята узнали, что такое интернет вещей, как он работает и где применяется. Спикер рассказал о безопасности «умного» дома, защите цифровых устройств от мошенников и хакерских атак, а также дал практические советы по кибербезопасности.
«Защита себя в интернете критически важна для школьников — они активно пользуются Сетью, но часто не осознают связанных с этим рисков. Она помогает избежать утечки личных данных, кибербуллинга и контакта с опасным контентом. Базовые навыки цифровой гигиены (надежные пароли, осторожность с публикациями, проверка источников) закладывают основу безопасной онлайн-жизни», — отметил спикер мероприятия, представитель «Лаборатории Касперского» Егор Хозяинов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.