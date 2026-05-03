В городе Тетюши Татарстана провели мастер-класс по декупажу на дереве

Мастер-класс «Декупаж на деревянной основе» провели 21 апреля в городе Тетюши Татарстана для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие организовали по нацпроекту «Семья», сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Участники занятия познакомились с основными принципами декупажа: подготовкой деревянной основы, выбором и нанесением салфеток или специальных декупажных карт, использованием клея и финишных покрытий. Декупаж не требует сложных физических усилий, но при этом развивает мелкую моторику, усидчивость и художественное видение. В конце мастер-класса каждый участник унес с собой уникальное изделие, созданное своими руками.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.