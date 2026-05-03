В городе Тетюши Татарстана провели мастер-класс по декупажу на дереве

Участники занятия познакомились с основными принципами декупажа: подготовкой деревянной основы, выбором и нанесением салфеток или специальных декупажных карт, использованием клея и финишных покрытий. Декупаж не требует сложных физических усилий, но при этом развивает мелкую моторику, усидчивость и художественное видение. В конце мастер-класса каждый участник унес с собой уникальное изделие, созданное своими руками.