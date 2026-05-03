Под Воронежем в заповеднике пройдет фестиваль реконструкторов

Форум «Белая крепость» развернется в Дивногорье.

Источник: Комсомольская правда

В Дивногорье в конце мая пройдет фестиваль исторической реконструкции. Форум «Белая крепость» развернется на территории музея-заповедника 23 мая. Фестиваль будет посвящен эпохе раннего Средневековья.

В программе — зрелищные поединки рыцарей, мастер-класс по средневековому письму и эксперимент по изготовлению чернил, лекция «Нижнедонские крепости Хазарского Каганата», интерактивы и другие тематические активности. Начало в 12.00. 12+

