В Калининграде обновили программу ремонта тротуаров на 2026 год

Власти дополнили программу по ремонту тротуаров в Калининграде. На работы выделяют 661 миллион рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Всего планируют привести в порядок 41 объект. Ранее в списке было 26 территорий.
По 23 тротуарам работы уже ведутся. Ещё по десяти торги состоятся до начала лета. Остальные объекты благоустроят во второй половине года.
В администрации Калининграда также отметили, что в программу продолжат вносить изменения. За счёт экономии на торгах в списке могут появиться новые объекты. Также возможны корректировки в бюджет.
Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. Власти планируют ежегодно выделять на эти цели около 600−700 миллионов рублей.