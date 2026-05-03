В Калининграде обновили программу ремонта тротуаров на 2026 год

На работы планируют направить 661 миллион рублей.

Власти дополнили программу по ремонту тротуаров в Калининграде. На работы выделяют 661 миллион рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего планируют привести в порядок 41 объект. Ранее в списке было 26 территорий.

По 23 тротуарам работы уже ведутся. Ещё по десяти торги состоятся до начала лета. Остальные объекты благоустроят во второй половине года.

В администрации Калининграда также отметили, что в программу продолжат вносить изменения. За счёт экономии на торгах в списке могут появиться новые объекты. Также возможны корректировки в бюджет.

Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. Власти планируют ежегодно выделять на эти цели около 600−700 миллионов рублей.

