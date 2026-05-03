Возбуждено дело по информации об избиении пермяка группой подростков

Ранее в соцсетях сообщалось, что 30 апреля в одном из парков в Ленинском районе несколько несовершеннолетних в ответ на замечание прохожего избили его, после чего скрылись. Потерпевшему была оказана медицинская помощь. В настоящее время личности троих молодых людей установлены.