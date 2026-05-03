Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возбуждено дело по информации об избиении пермяка группой подростков

Следственным отделом по Ленинскому району Перми по информации, размещенной в соцмедиа, об избиении мужчины группой подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает СУ СКР по Прикамью.

Источник: Коммерсантъ

Следственным отделом по Ленинскому району Перми по информации, размещенной в соцмедиа, об избиении мужчины группой подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает СУ СКР по Прикамью.

Ранее в соцсетях сообщалось, что 30 апреля в одном из парков в Ленинском районе несколько несовершеннолетних в ответ на замечание прохожего избили его, после чего скрылись. Потерпевшему была оказана медицинская помощь. В настоящее время личности троих молодых людей установлены.

Следственными органами СК России проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление обстоятельств случившегося, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.