«Спартак‑Волгоград» побеждает в первом полуфинальном матче

2 мая в Волгограде в бассейне «Спартак-Волгоград» состоялся первый полуфинальный матч плей-офф чемпионата России по водному поло среди мужских команд. «Спартак-Волгоград» победил астраханское «Динамо-СШОР» со счётом 10:7.
Начало матча осталось за хозяевами: Константин Шейкин забил пенальти, Михаил Рудай реализовал большинство. Однако гости смогли перестроиться и выровнять игру, а к концу периода на табло уже горели цифры 4:5 в пользу «Динамо-СШОР».
Во второй четверти команды не торопили события сосредоточившись на защите. Единственный мяч в большинстве забил нападающий волгоградцев Тимур Шайхутдинов. Таким образом, волжане сравняли счёт — 5:5.
В третьем периоде красно-белые смогли выйти вперёд, дубль Романа Усова и гол Степана Андрюкова вывели команду вперёд — 8:5. Нападающий гостей Александр Деревенский сократил отставание с пенальти — 8:6.
В четвёртой восьмиминутке хозяева контролировали ход игры. Голы красно-белых Владимира Нежинского и Константина Шейкина увеличили преимущество волгоградской команды — 10:6. Под занавес матча астраханец Александр Деревенский с пенальти сократил разрыв в счёте — итоговые 10:7.
«Спартак-Волгоград» — «Динамо-СШОР» (Астраханская область) — 10:7 (4:5, 1:0, 3:1, 2:1).
2 мая. Волгоград. Playoff ½ финала. Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».
Судьи: Павел Летуновский, Владимир Голиков (оба — Москва).
«Спартак-Волгоград»: Федотов — Усов (2), Рудай (1), Носаев, Нежинский (1), Шейкин (2), Шайхутдинов (3) — Буров, Шулев, Еськов, Жабкин, Иванков, Андрюков (1), Буланаев.
«Динамо-СШОР»: Корнеев — Никитский (1), Балакирев, Емельянов (1), Зайцев, Барабушка (1), Деревенский (2) — Саратов, Крылов, Рачителев (1), Яхтин (1), Васильев, Сыкалов, Солдатов.
Выигранные спринты: 2 — 2.
5-метровые/голы: 1/1 — 1/1.
Удаления: 7 — 7.
Второй матч серии состоится 3 мая в 18:00.
Александр Веселовский.
