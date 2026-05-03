Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бугуруслане Оренбуржья школьникам рассказали о предпринимательстве

Участие в бизнес-уроке приняли 130 учеников 9-х классов.

Источник: Национальные проекты России

Открытый урок с предпринимателем провели 22 апреля в школе № 3 Бугуруслана Оренбургской области при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие в занятии приняли 130 учеников девятых классов, сообщили в городской администрации.

Своим опытом и знаниями поделилась председатель совета потребительского общества «КООПТОРГ» Надежда Булдыкова. Предприятие специализируется на производстве хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов и мясных деликатесов. В ходе встречи Надежда Булдыкова рассказала о ключевых аспектах предпринимательства. Учащиеся задали интересующие их вопросы, а также узнали о реальных вызовах и успехах в мире бизнеса.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.