В Бугуруслане Оренбуржья школьникам рассказали о предпринимательстве

Открытый урок с предпринимателем провели 22 апреля в школе № 3 Бугуруслана Оренбургской области при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие в занятии приняли 130 учеников девятых классов, сообщили в городской администрации.
Своим опытом и знаниями поделилась председатель совета потребительского общества «КООПТОРГ» Надежда Булдыкова. Предприятие специализируется на производстве хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов и мясных деликатесов. В ходе встречи Надежда Булдыкова рассказала о ключевых аспектах предпринимательства. Учащиеся задали интересующие их вопросы, а также узнали о реальных вызовах и успехах в мире бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.