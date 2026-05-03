Рекорд на заказ. Дмитрий Берлянд рассказал о победном марафоне Никитина

— Надо отдать должное организаторам, всё было в высшей степени достойно. В Казани одна из самых ровных трасс в России, поэтому многие едут сюда за личными рекордами. Специально, насколько я знаю, в этом году подкорректировали трассу, чтобы уменьшить количество поворотов на 180°, в которых теряется скорость. Погода была марафонская — не холодно и не жарко, солнечно. Стартовал забег в 8 часов утра, это традиционно для бега на длинные дистанции, особенно в летний период, помогает избежать дневной жары. Вместе с Владимиром в Казани были тренер, массажист, менеджер, а ещё — его жена. Володя человек семейный, для него важно, чтобы близкий человек был рядом. Поэтому думаю, что да, всё сложилось. Но я слышал только экспресс-интервью после финиша, более подробную информацию получу позже от спортсмена и тренера.