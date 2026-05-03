Рекорд на заказ. Дмитрий Берлянд рассказал о победном марафоне Никитина

Пермский спортсмен Владимир Никитин установил новый рекорд России в беге на марафонскую дистанцию 42 км 195 м. Теперь ориентиром для всех отечественных спортсменов страны будет время 2 часа 8 минут 9 секунд, показанное на Казанском марафоне 3 мая 2026 года. Руководитель федерации лёгкой атлетики Пермского края Дмитрий Берлянд рассказал в интервью сайту perm.aif.ru, как был побит рекорд.
Лучший легкоатлет России.
— Дмитрий Маркович, как оцениваете результат Никитина на Казанском марафоне?
— Как феноменальный. Никитин всю жизнь специализировался на дистанциях в три, пять, десять километров, и ровно год назад впервые в жизни пробежал марафон. В 2025 году он финишировал в Казани вторым с личным рекордом. И в этом году, наверное, первый раз за свою карьеру, объявил, что будет пытаться побить рекорд России. У него получилось, и сейчас Никитин, думаю, лучший легкоатлет страны.
— Рекорд России в марафоне держался целых 19 лет, пока не был побит неделю назад в Дюссельдорфе Дмитрием Неделиным.
— Уникальность достижения Никитина в том, что все предыдущие рекорды на марафонской дистанции наши спортсмены устанавливали на зарубежных трассах в Лондоне, Праге, Дублине, Дюссельдорфе. Первый раз за всю историю рекорд России установлен на территории страны.
— В Перми следили за трансляцией марафонского забега?
— Пермяки, конечно же, болели за Владимира и ждали рекорда. Кто приехал в Казань, подбадривал Никитина на дистанции, кто остался дома, следил за онлайн трансляцией и радовался за земляка в беговых чатах. Когда все участники уже стояли в кластерах для выхода на старт, ведущая объявила, что сейчас побежит Владимир Никитин и призвала запомнить этот исторический момент. Участника забега стали аплодировать, кричать слова поддержки.
Всегда хочет побеждать.
— Говорят, должно совпасть много факторов, чтобы спортсмен побил рекорд в марафоне. В Казани паззл сложился?
— Надо отдать должное организаторам, всё было в высшей степени достойно. В Казани одна из самых ровных трасс в России, поэтому многие едут сюда за личными рекордами. Специально, насколько я знаю, в этом году подкорректировали трассу, чтобы уменьшить количество поворотов на 180°, в которых теряется скорость. Погода была марафонская — не холодно и не жарко, солнечно. Стартовал забег в 8 часов утра, это традиционно для бега на длинные дистанции, особенно в летний период, помогает избежать дневной жары. Вместе с Владимиром в Казани были тренер, массажист, менеджер, а ещё — его жена. Володя человек семейный, для него важно, чтобы близкий человек был рядом. Поэтому думаю, что да, всё сложилось. Но я слышал только экспресс-интервью после финиша, более подробную информацию получу позже от спортсмена и тренера.
— Как можно так уверенно говорить о планах побить рекорд, как это делал Никитин?
— Ещё год назад, после первого старта в Казани, Владимир сказал, что эту дистанцию можно бежать минуты на две быстрее. В 2025 году он стартовал с листа, без специальной программы подготовки к марафону. Это была проба пера, он почувствовал дистанцию, увидел, что в состоянии бежать вторую половину дистанции быстрее. Это редкое качество для марафонца. В забеге Владимир смог ускорить темп и отыграть отставание от рекордного графика, которое после первой половины дистанции составляло, по-моему, семь-восемь секунд. Во второй половине дистанции Никитин примерно по две секунды на каждом километре отыгрывал у прежнего рекордсмена.
— Любой спортсмен может вот так на заказ побить рекорд? Почему эксперты уверенно прогнозировали такой результат?
— Конечно, не каждый спортсмен устанавливает рекорд на заказ. Но Владимир почти два десятилетия входит в топ лучший российских мастеров бега. Все видели, как он выступал в прошлом году, установил рекорд в беге на 10 километров на стадионе и на шоссе, а на полумарафоне первым в России выбежал из одного часа. Также надо учитывать спортивный характер Владимира, он всегда хочет побеждать. Когда приходит вторым, по нему видно, что он уже думает, как в следующий раз быть первым. Специалисты понимали уровень спортсмена и потому давали смелые прогнозы.
Мечта о супершоу.
— Как рекордное время Никитина котировалось бы на мировом уровне?
— Недавно установленный рекорд мира — чуть менее двух часов. У Владимира — хороший результат добротного европейского уровня. Напомню, он показал время лучше того, с которым Неделин неделю назад выиграл на марафоне в Дюссельдорфе.
— Каковы дальнейшие плана Никитина?
— Он объявлял, что с дорожки пока не уходит, выступит на чемпионате России. Что он там побежит — пять или десять километров — будут решать позже.
— Вы предвкушает очную дуль Никитина и Неделина в марафонском забеге?
— После двух рекордов страны с разницей в неделю, после двух блистательных забегов, устроители серьёзных российских марафонов России должны выстроиться в очередь в надежде заполучить обоих спортсменов сразу. Два лучших марафонца страны в одном забеге — это было бы супершоу!