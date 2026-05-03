Белорусский специалист сказал, чем цветной картофель полезнее обычного

Специалист раскрыл белорусам, из-за чего цветной картофель полезнее, чем обычный.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько сказал БелТА, чем цветной картофель полезнее обычного.

По словам Маханько, в Беларуси картошка с окрашенной мякотью имеет, как правило, синие, фиолетовые или розовые оттенки. Среди сортов — «Лекар», «Сапфир» и «Вайлберриз». Причем их необычный цвет — не итог манипуляций с генетикой.

В республике цветной картофель популярен у дачников и фермеров:

«Пока еще ни одно крупнотоварное хозяйство не взялось выращивать цветной картофель, потому что он специфический по внешнему виду, иногда даже есть отличия по вкусовым качествам».

При этом в готовке картошка оригинальной расцветки не уступает обычной. Вместе с тем Вадим Маханько заметил:

«Такие необычные сорта более полезны для здоровья в силу своего биохимического состава».

Как говорит эксперт, часть сортов с окрашенной мякотью уже зарегистрирована в белорусском картофельном реестре, другие еще проходят госиспытания.

