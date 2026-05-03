В Москве открыли новый маршрут от «Тушинской» до деревни Бузланово

Новый автобусный маршрут № 1540 от столичной станции метро «Тушинская» до деревни Бузланово городского округа Красногорск открылся 18 апреля, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Работы по развитию транспортной сети ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Уточняется, что все льготы для пассажиров, использующих социальные карты москвича и жителя Московской области, сохраняются. Обслуживать новый маршрут будут три автобуса ЛиАЗ «Ситимакс-12». Они отличаются улучшенной комплектацией салона, в которую входят система «Чистый пол», адаптивное освещение, система климат-контроля, специальные места и оборудование для маломобильных пассажиров. Во время поездки можно зарядить телефон, а информация об остановках транслируется на медиаэкранах.
«Разовая поездка по карте “Тройка” станет дешевле и составит от 71 до 136 рублей, по банковской карте — от 76 до 141 рубля. Покупка безлимитных абонементов “Единый” зоны “Пригород” на 30, 90 или 365 дней позволит экономить более 60% в год на поездках в Москву и обратно. Пересадки на весь городской транспорт столицы с ним станут бесплатными», — отметили в городском департаменте экономической политики и развития.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.