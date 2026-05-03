Дорогу к нижегородской деревне Анкудиновке отремонтируют в 2027 году

Реконструкция подъездной дороги к деревне Анкудиновке в Нижегородской области ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы планируют завершить осенью 2027 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Рабочие проводят второй этап реконструкции автодороги. Протяженность участка составляет 1260 метров. Проект предусматривает строительство моста через реку Старку протяженностью 31,1 метра. Специалисты установили береговые опоры, произвели монтаж балок пролетного строения. Продолжаются работы по установке временных конструкций для бетонирования пролетов, а также планировка откосов. Проектом предусмотрено создание четырех полос движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.