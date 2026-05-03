Народные приметы на 4 мая: сегодня надо приготовить особенную яичницу

По народному календарю сегодня Проклов день, Яичница, Денисов день. в этот день традиционно проводили обряды для защиты дома и привлечения благополучия. Один из них — приготовление особой яичницы. Для нее отбирали самые крупные и свежие яйца. Готовили яичницу на восходе солнца, на открытом огне. В блюдо добавляли первую весеннюю зелень — укроп, лук, крапиву, а также кусочки хлеба. Яичницу должны были попробовать все члены семьи, начиная со старшего. По поверьям, она дает силу, здоровье и защищает от болезней на весь год. Часть яичницы оставляли как подношение домовому для защиты дома от бед. Садоводы и огородники проводили обряд для пробуждения земли. С раннего утра обходили свои участки, слегка постукивая по земле специальной палкой или лопатой, и приговаривали слова-заклинания. После этого закапывали в землю кусочки скорлупы от яиц, использованных для обрядовой яичницы для защиты будущего урожая от вредителей и неблагоприятных погодных условий.
Сегодня нельзя оставлять открытый огонь без присмотра. По поверьям, в этот день стихия огня особенно капризна и может выйти из повиновения, что приведет к пожару. Не стоит начинать строительство дома или другой крупной постройки.
Сегодня стоит заняться домашними делами, особенно наведением порядка. Нужно приготовить обрядовую яичницу, сегодня это не просто блюдо, а средство для привлечения благополучия и здоровья в дом. Можно сажать цветы и декоративные растения. По поверью, они будут особенно пышно цвести и радовать глаз. Нужно навестить родственников и близких друзей. Встречи и доброжелательное общение сегодня помогут укрепить отношения на долгое время.
Народные приметы на 4 мая:
— идет дождь — к хорошему урожаю зерновых и обильному сенокосу;
— день выдался ясным — к сухому и жаркому лету;
— дует северный ветер — лето будет прохладным;
— выпала обильная роса — лето будет теплым и урожайным.
Источник: astromeridian.ru.