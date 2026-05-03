В Пермском крае сделали ставку на короткие водные прогулки

Туризм по Каме развивается год от года. И сейчас компании, располагающие большими теплоходами, вступили в серьезную конкуренцию с местным речным транспортом. В Прикамье решили возобновить перевозки по рекам, и к обычным небольшим теплоходикам вскоре присоединятся три судна на подводных крыльях — «Метеоры» и «Восходы». В прошлом году их отправили на реконструкцию в Санкт-Петербург. Кстати, один «Метеор» после долгих лет отсутствия уже работал в 2025 году на маршруте Пермь — Чайковский — Казань.