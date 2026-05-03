В Пермском крае сделали ставку на короткие водные прогулки

От причалов речного вокзала Перми в круизное плавание отправились первые теплоходы. В этом году они пройдут не только долгими маршрутами от Урала до Белого моря: любители водного отдыха смогут совершить и небольшие прогулки — от трех часов до двух-трех суток.
Для многих путешествие на больших теплоходах — это ассоциация с дальними поездками — от Перми до Ростова, Санкт-Петербурга, Москвы, Астрахани и так далее. Но такие круизы по карману не каждому любителю водного отдыха. И туристические компании нашли выход, как угодить таким путешественникам и за сравнительно небольшие деньги все-таки дать возможность отдохнуть на речных просторах.
Туроператоры обратили внимание на маршруты, ранее считавшиеся не очень солидными для круизных теплоходов. В Прикамье это поездки на север края, где, кроме комфортабельного отдыха, на борту туристы смогут еще совершить ряд экскурсий по историческим местам Западного Урала.
Один из таких круизов, например, длится всего три дня. Из Перми путешественники за выходные смогут добраться до старинных уральских городов — Усолья, Чердыни, Соликамска. Есть даже в расписании поездка в село Всеволодо-Вильву, где во время Первой мировой войны поэт Борис Пастернак работал на химическом заводе конторщиком.
Есть еще один любопытный круиз от Перми — сначала на юг, в городок Оса, а затем на север, в Музей деревянного зодчества Хохловку. Все эти путешествия обойдутся туристам примерно в двадцать тысяч рублей на человека.
А кто уж вовсе решил сэкономить, но на теплоходе поплавать хочется, сможет просто совершить трех-четырехчасовые прогулки по Каме. Причем не на речном, продуваемом всеми ветрами трамвайчике, а на солидном, со всеми удобствами круизном лайнере.
Туризм по Каме развивается год от года. И сейчас компании, располагающие большими теплоходами, вступили в серьезную конкуренцию с местным речным транспортом. В Прикамье решили возобновить перевозки по рекам, и к обычным небольшим теплоходикам вскоре присоединятся три судна на подводных крыльях — «Метеоры» и «Восходы». В прошлом году их отправили на реконструкцию в Санкт-Петербург. Кстати, один «Метеор» после долгих лет отсутствия уже работал в 2025 году на маршруте Пермь — Чайковский — Казань.
Сейчас открылись речные перевозки по Каме, Чусовой и Сылве. Они очень популярны у дачников, добирающихся на рейсовых теплоходиках до своих огородов, и туристов. В прошлом году на четырех маршрутах перевезли более семидесяти тысяч пассажиров.
К этим труженикам речного флота присоединились новые суда. Это электроход и скоростное речное такси. Судно назвали «Колва» в честь одной из северных рек Пермского края. Оно вмещает восемнадцать пассажиров и благодаря подводным крыльям развивает скорость до 60 километров в час. Оно встанет на маршрут от Перми до Усть-Качки.
У путешественников по российским рекам есть возможность купить не весь круиз целиком, а только его часть и выйти в любом из портов, где останавливается судно. Так легко самостоятельно регулировать продолжительность путешествия.
— Можно доехать только до Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и так далее. А обратно вернуться на поезде или самолете, — объяснила соруководитель комиссии Российского союза туриндустрии по круизам Светлана Гончарова. — Мы отмечаем уже который год, что больше стало туристов, которые берут только часть круиза, ограничивая время путешествия до недели. И тем самым регулируя и стоимость своего отдыха.
В такие поездки охотно едут семьями, потому что и дети, и взрослые находят на теплоходе развлечения по своему вкусу. При этом многие туристы, один раз попробовав такой вид отдыха, уже не могут остановиться и возвращаются к водным путешествиям снова и снова.
Подготовила Дина Непомнящая.