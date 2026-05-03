В Перми СК возбудил дело после избиения подростками мужчины

ПЕРМЬ, 3 мая — РИА Новости. Дело по статье о хулиганстве возбуждено после появления информации об избиении группой подростков пермяка, сделавшего компании замечание, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в одном из парков в Ленинском районе Перми несколько подростков избили прохожего, сделавшего им замечание. Потом молодые люди скрылись. Потерпевшему потребовалась помощь медиков.
«По информации, размещенной в соцмедиа, об избиении мужчины группой подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что личности троих молодых людей установлены.