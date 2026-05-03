Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми СК возбудил дело после избиения подростками мужчины

В Перми СК завел дело после избиения подростками сделавшего замечание мужчины.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 3 мая — РИА Новости. Дело по статье о хулиганстве возбуждено после появления информации об избиении группой подростков пермяка, сделавшего компании замечание, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в одном из парков в Ленинском районе Перми несколько подростков избили прохожего, сделавшего им замечание. Потом молодые люди скрылись. Потерпевшему потребовалась помощь медиков.

«По информации, размещенной в соцмедиа, об избиении мужчины группой подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что личности троих молодых людей установлены.