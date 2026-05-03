Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске 8 мая 2026 года рабочий день сократят на час

Перед Днём Победы рабочее время сократят на один час.

Источник: Om1 Омск

Рабочий день 8 мая будет сокращён на один час. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, 8 мая, как и 30 апреля, относится к предпраздничным дням. В такие даты продолжительность рабочего времени уменьшается на один час.

«Восьмое мая, как и 30 апреля, является предпраздничным днём, в который работа сокращается на один час», — приводит слова Бессараб РИА «Новости».

Также депутат уточнила, что в мае 2026 года у россиян будет 19 рабочих дней и 12 выходных и праздничных дней.