В Омске 8 мая 2026 года рабочий день сократят на час

Рабочий день 8 мая будет сокращён на один час. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Восьмое мая, как и 30 апреля, является предпраздничным днём, в который работа сокращается на один час», — приводит слова Бессараб РИА «Новости».
Также депутат уточнила, что в мае 2026 года у россиян будет 19 рабочих дней и 12 выходных и праздничных дней.