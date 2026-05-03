Москвичи более 500 раз воспользовались сервисом «Вывоз ненужных вещей»

Жители Москвы с начала 2026 года воспользовались сервисом «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru более 500 раз, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Платформа работает в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».
Сервис «Вывоз ненужных вещей» появился в октябре 2021 года. Благодаря ему жители столицы могут освободить жилое пространство от ненужной мебели и крупной техники, а также сдать на переработку старую железную дверь или ванну. Уточняется, что за все время его работы горожане сдали на переработку свыше 3 тыс. дверей и почти 4 тыс. ванн.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо оставить заявку на странице и заполнить специальную форму. В ней нужно указать количество предметов, адрес, наличие или отсутствие в подъезде лифта, желаемую дату и время приезда специалистов. Позже для подтверждения заявки и уточнения деталей позвонит оператор.
Предварительно необходимо самостоятельно демонтировать предмет вывоза. В условленное время специалисты надежных организаций-партнеров заберут дверь или ванну из квартиры и доставят в пункты экологичной утилизации и переработки.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.