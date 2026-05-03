В Ростове общественную организацию «Право голоса» могут ликвидировать

В Ростове суд 21 мая рассмотрит административный иск Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по региону о ликвидации общественной организации «Право голоса». Об этом сообщается на сайте Ростовского областного суда.
Если суд удовлетворит требование, организацию исключат из ЕГРЮЛ.
«Право голоса» занимается правозащитной деятельностью и зарегистрирована 6 июля 2016 года. Причины иска не называют.
