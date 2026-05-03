«До встречи, родной Волгоград!»: Пахмутова собирается на малую родину

Знаменитая землячка волгоградцев Александра Пахмутова готовится к визиту на свою малую родину. Композитор намерена принять участия в торжественных событиях, посвящённых 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
«Это особенный праздник для россиян и жителей многих стран, чьи предки сражались с фашистскими захватчиками. В эти праздничные дни я отправляюсь на малую родину, в город герой Волгоград — Сталинград, чтобы встретить этот великий праздник с моими земляками», — цитируют композитора на сайте фонда Александры Пахмутовой.
Александра Николаевна примет участие в проекте «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане — в его основу вошли её произведения. В Волгограде она была два года назад, когда в городе стартовал проект «В песне — жизнь моя», приуроченный к юбилею композитора.