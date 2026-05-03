В Новосибирске начали устанавливать трибуны к параду Победы

В Новосибирске стартовала подготовка к празднованию Дня Победы. На площади Ленина уже устанавливают трибуны для военного парада, который состоится 9 мая в 10:00. Территорию у памятников временно оградили.

Источник: Сиб.фм

В торжественном шествии примут участие подразделения 41-й армии Центрального военного округа.

Всего в регионе в этом году запланировано более 600 праздничных мероприятий. В программе — акция «Свеча памяти», шествие «Бессмертного полка» и концерт у Новосибирского театра оперы и балета.

На время праздников в городе изменят маршруты общественного транспорта, а ряд улиц временно перекроют. Жителям рекомендуют учитывать эти ограничения при планировании передвижений.

Ранее Сиб.фм писал об открытии фонтана в Центральном парке 8 мая.