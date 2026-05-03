В Новосибирске начали устанавливать трибуны к параду Победы

В торжественном шествии примут участие подразделения 41-й армии Центрального военного округа.
Всего в регионе в этом году запланировано более 600 праздничных мероприятий. В программе — акция «Свеча памяти», шествие «Бессмертного полка» и концерт у Новосибирского театра оперы и балета.
На время праздников в городе изменят маршруты общественного транспорта, а ряд улиц временно перекроют. Жителям рекомендуют учитывать эти ограничения при планировании передвижений.
