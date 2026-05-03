В Табасаранском районе Дагестана спецавтомобиль помог 129 жителям

Медицинскую помощь получили 129 жителей Табасаранского района Дагестана благодаря спецавтомобилю для маломобильных граждан, сообщили в администрации главы республики. Работа ведется в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
Бригады со спецавтомобилями для маломобильных граждан работают во всех муниципалитетах, где есть труднодоступные горные села. Они забирают жителей из дома, отвозят к врачу, а после возвращают домой. Например, недавно спецтранспорт работал по маршруту село Рушуль — поселок Цухтыг — село Нижний Лидже. Тогда пять человек попали на прием к врачам.
Уточняется, что в районной больнице таких пациентов ждут без очереди, так как работает соглашение министерства труда и социального развития республики и регионального минздрава. Всего в 2025 году мобильные бригады Дагестана доставили на медобследование около 8 тыс. пожилых граждан и людей с инвалидностью.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.