В Табасаранском районе Дагестана спецавтомобиль помог 129 жителям

Бригады со спецавтомобилями для маломобильных граждан работают во всех муниципалитетах, где есть труднодоступные горные села. Они забирают жителей из дома, отвозят к врачу, а после возвращают домой. Например, недавно спецтранспорт работал по маршруту село Рушуль — поселок Цухтыг — село Нижний Лидже. Тогда пять человек попали на прием к врачам.