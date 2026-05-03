В Тюмени прошел межрегиональный IT-хакатон для юных разработчиков

Межрегиональный IT-хакатон «ХАКАНЕТ-2026» состоялся в Тюмени с 28 по 30 апреля, сообщили в областном Дворце творчества и спорта «Пионер». Турнир для юных разработчиков отвечал задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Конкурс объединил команды из Тюмени и Тобольска — 48 человек. В течение трех дней ребята учились делать собственные проекты — от постановки задачи до создания готового продукта. Команды соревновались в двух направлениях — веб-разработке и разработке игр, предлагая свои решения кейсов с использованием современных технологий и нестандартных подходов.
По итогам хакатона в направлении «веб-разработка» победила команда Feel the Utair — Мария Шапошник и Матвей Секерин. Лучшей в разработке игр стала команда Bread Thief в составе Максима Жгурова и Николая Андреева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.