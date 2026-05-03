Почтальоны в селах Татарстана получат дополнительную поддержку

Дополнительную поддержку получат 2,3 тыс. сотрудников сельских почтовых отделений Татарстана. Мера была принята по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Работники почты часто становятся для пожилых людей и единственными собеседниками, и главным каналом новостей, и связью с детьми и внуками. Субсидии помогают поддержать работников отрасли и сохранить почтовые отделения в сельских поселениях», — пояснил министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин.
В регионе работают более 1,1 тыс. объектов почтовой связи, из них свыше 870 — в сельской местности. В 2025 году работники почты доставили жителям республики 55 млн писем, 16 млн газет и журналов, а также 263 тыс. пенсий.
Выплату сотрудникам сельских почтовых отделений произведут единовременно в конце 2026 года. Такая мера поддержки действовала также в 2024 и 2025 годах, она помогает удерживать кадры в отрасли.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.