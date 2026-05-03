Какой сегодня праздник: Всемирный день щедрости

Всемирный день щедрости (также известный как Всемирный день дарения) отмечают ежегодно 4 мая. Его главная цель — напомнить людям о ценности щедрости и заботы, вдохновить на добрые поступки и показать, как такие действия могут менять мир к лучшему. В Всемирный день щедрости люди стараются хотя бы раз оказать кому‑то помощь или сделать подарок. Формы проявления щедрости могут быть самыми разными — не обязательно материальными. Главная мысль праздника: проявление заботы может быть спонтанным и неформальным — главное, идти от сердца.
День весенней грозы связан с природными явлениями: наступлением весны и первыми грозами. В народной традиции весенняя гроза считалась добрым знаком — символом обновления природы и предвестником нового урожайного сезона. По старинным представлениям, гром и молния в этот период очищают землю от всего негативного, «злого», пробуждают природу и заряжают почву энергией, необходимой для богатого урожая.
День невысоких людей призван поддержать людей невысокого роста и укрепить их самооценку и развеять стереотипы и предрассудки, связанные с невысоким ростом. День невысоких людей возник как ответ на социальные предубеждения: люди ниже среднего роста порой сталкиваются с неуместными шутками, ограничениями в карьере или социальной жизни. Праздник предлагает взглянуть на ситуацию иначе -через призму уважения, принятия и гордости за свою индивидуальность.