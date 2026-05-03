Какой сегодня праздник: Всемирный день щедрости

Всемирный день щедрости (также известный как Всемирный день дарения) отмечают ежегодно 4 мая. Его главная цель — напомнить людям о ценности щедрости и заботы, вдохновить на добрые поступки и показать, как такие действия могут менять мир к лучшему. В Всемирный день щедрости люди стараются хотя бы раз оказать кому‑то помощь или сделать подарок. Формы проявления щедрости могут быть самыми разными — не обязательно материальными. Главная мысль праздника: проявление заботы может быть спонтанным и неформальным — главное, идти от сердца.