В Воронеже и райцентре включили сирены, предупреждая о налете БПЛА

Режим опасности налета дронов действует в Воронежской области больше суток.

Источник: Комсомольская правда

В семь часов вечера воскресенья, 3 мая, в Россошанском районе Воронежской области сработали системы оповещения: сирены предупреждают об угрозе непосредственного удара БПЛА. Жителям необходимо выполнять рекомендации спасателей: зайти в помещение, отойти от окон. Если вы увидели дроны, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в ночь на 3 мая в регионе сбили 14 БПЛА. Люди не пострадали, но произошел пожар на предприятии (его быстро потушили), разбиты стекла 18 квартир в двухэтажке, а также в частном доме, поврежден автомобиль.

Режим опасности атаки дронов действует в Воронежской области уже больше суток — с пяти часов вечера 2 мая.

ОБНОВЛЕНИЕ: в 20 часов сирены взвыли в Воронеже. Будьте осторожны, следуйте рекомендациям спасателей.

