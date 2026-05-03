В Воронеже и райцентре включили сирены, предупреждая о налете БПЛА

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в ночь на 3 мая в регионе сбили 14 БПЛА. Люди не пострадали, но произошел пожар на предприятии (его быстро потушили), разбиты стекла 18 квартир в двухэтажке, а также в частном доме, поврежден автомобиль.