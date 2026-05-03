Во Франции на военном полигоне с боеприпасами провели рейв-вечеринку, пострадали более 30 человек

Тусовка прошла 1 мая, её посетили 17 тысяч человек. С самого начала рейва силовики фиксировали нарушения, в том числе 75 случаев незаконного хранения наркотиков. По словам главы МВД, 28 участников получили лёгкие травмы, ещё пятеро находятся в крайне тяжёлом состоянии. В больницы доставили 12 гуляк, некоторые из них употребляли запрещённые вещества.