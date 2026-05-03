Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Послам и дипломатам 11 стран представили экономический потенциал Татарстана

Делегация посетила предприятия региона и встретилась с местными властями и бизнес-сообществом.

Источник: Национальные проекты России

Делегация дипломатических миссий 11 государств посетила Татарстан для знакомства с предприятиями и торговым потенциалом республики, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона. Мероприятие способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Регион посетили послы и высокопоставленные дипломаты из Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Послам представили татарстанские компании, в числе которых «Татнефть», «ТаграС-РемСервис», «Эйдос», «Кама» и другие. Также делегация посетила достопримечательности республики, встретилась с руководителями министерств и ведомств, представителями бизнеса.

В Казанском кремле с делегацией встретился раис Татарстана Рустам Минниханов. Посол Королевства Камбоджа в России Паня Пичкхун в ходе встречи отметил, что в стране хорошо знакомы с продукцией татарстанских предприятий и у местных компаний есть опыт сотрудничества с партнерами из республики.

Кроме того, в Торгово-промышленной палате Татарстана прошел круглый стол с участием делегации дипломатических миссий иностранных государств в России и представителей бизнеса региона. Это позволило гостям сформировать более полное представление об экономическом потенциале республики.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше