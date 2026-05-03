Послам и дипломатам 11 стран представили экономический потенциал Татарстана

Делегация дипломатических миссий 11 государств посетила Татарстан для знакомства с предприятиями и торговым потенциалом республики, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона. Мероприятие способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Регион посетили послы и высокопоставленные дипломаты из Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Послам представили татарстанские компании, в числе которых «Татнефть», «ТаграС-РемСервис», «Эйдос», «Кама» и другие. Также делегация посетила достопримечательности республики, встретилась с руководителями министерств и ведомств, представителями бизнеса.
В Казанском кремле с делегацией встретился раис Татарстана Рустам Минниханов. Посол Королевства Камбоджа в России Паня Пичкхун в ходе встречи отметил, что в стране хорошо знакомы с продукцией татарстанских предприятий и у местных компаний есть опыт сотрудничества с партнерами из республики.
Кроме того, в Торгово-промышленной палате Татарстана прошел круглый стол с участием делегации дипломатических миссий иностранных государств в России и представителей бизнеса региона. Это позволило гостям сформировать более полное представление об экономическом потенциале республики.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.