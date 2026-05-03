Женщину с чехлом от гранатомета заметили гуляющей по улицам Североуральска

В феврале в Санкт-Петербурге перепуганные жители жилого комплекса «Суворов» вызвали полицию, заметив в районе улицы Кушелевская дорога неизвестного мужчину в маске с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Позже выяснилось, что 35-летний задержанный находился в сильном алкогольном опьянении и решил прогуляться по улице с игрушечным автоматом.