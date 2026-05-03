Женщину с чехлом от гранатомета заметили гуляющей по улицам Североуральска

В социальных сетях уже второй день обсуждают фотографии женщины, прогуливающейся по улицам Североуральска с предметом, напоминающим гранатомет. Очевидцы запечатлели момент, когда она несла этот странный предмет на плече, снимки быстро разошлись по интернету.

3 мая стало известно, что женщину зовут Галина Васильева, она работает в местном музее ОВД. На самом деле она несла тубус от гранатомета, который является музейным экспонатом. Об этом сообщили в пресс-службе североуральского ОМВД.

После того, как снимки вызвали резонанс среди жителей, Галина Васильева написала в соцсетях, что экспонат был подарен музею, и ей пришлось нести его через весь город.

— Простите, что кого-то испугала своим видом! Не хотела! Базуку несла с улицы Молодежной. Это подарок для нашего музея, — приводит ее слова НТВ.

В феврале в Санкт-Петербурге перепуганные жители жилого комплекса «Суворов» вызвали полицию, заметив в районе улицы Кушелевская дорога неизвестного мужчину в маске с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Позже выяснилось, что 35-летний задержанный находился в сильном алкогольном опьянении и решил прогуляться по улице с игрушечным автоматом.