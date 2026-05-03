Танцовщик Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра

В Мариинском театре появился новый премьер. Им стал танцовщик и хореограф Александр Сергеев, о чём официально сообщили в пресс-службе прославленного учреждения.
В театре артиста охарактеризовали как блистательного танцовщика и лауреата множества конкурсов, отметив его техническое мастерство и яркую индивидуальность. Там подчеркнули, что Сергеев из года в год покоряет сердца зрителей по всему миру. Сотрудники пресс-службы пожелали новому премьеру здоровья, вдохновения и дальнейших творческих успехов.
Александр Сергеев служит в труппе Мариинского театра с 2004 года. Тогда он только окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой. С 2010 года артист вошёл в число солистов, а его репертуар в итоге пополнили более 60 партий — как в классических балетах, так и в современных постановках.
Помимо блестящего исполнения, Сергеев пробует себя в роли хореографа. В Мариинском он поставил балеты «Двенадцать» Бориса Тищенко, «Коппелию» Лео Делиба и «Концертные танцы» под музыку Игоря Стравинского. Также на его счету хореографическое решение для опер «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо».
Уже совсем скоро публика сможет увидеть нового премьера на сцене. Ближайшие выступления Александра Сергеева запланированы на май: 8-го числа он танцует в «Дон Кихоте» Людвига Минкуса, а 11-го — в «Жизели» Адольфа Адана.
Помимо этого, 16 мая артист исполнит партию Петра Леонтьевича в балете «Анюта» Валерия Гаврилина. 17 мая он выйдет на сцену в образе Тореро в знаменитой «Кармен-сюите» Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, а 20 мая станцует главную партию Шурале в одноимённом балете Фарида Яруллина.
