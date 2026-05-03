В Краснокоммунарской школе Оренбуржья прошел урок по аудиту

Открытый урок, посвященный предпринимательству, прошел в Краснокоммунарской средней школе Оренбургской области при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Учащиеся познакомились с профессией аудитора, сообщили в администрации Сакмарского района.
Своим опытом и знаниями поделилась Людмила Кукина, руководитель частной аудиторской компании. Она рассказала, что аудит — это сфера деятельности, требующая высочайшей квалификации и специальных допусков от Министерства финансов РФ. Также дети узнали о роли саморегулируемых организаций — объединений профессионалов, которые устанавливают стандарты работы и обеспечивают страхование ответственности.
Ребята поняли, что любовь к математике и литературе, а также склонность к аналитике и детальному изучению информации — важные качества для будущего аудитора. Чтобы начать работать, нужно получить государственное разрешение на ведение аудиторской деятельности. Далее можно начать самостоятельную практику или основать компанию.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.