Швеция задержала танкер Jin Hui, находящийся под антироссийскими санкциями

Задержание провели в шведских территориальных водах недалеко от Треллеборга. В операции участвовали береговая охрана и другие ведомства. Танкер длиной 182 метра шел под сирийским флагом. За ним следили уже давно. Куда он направлялся — не уточняется. Отмечается, что танкер внесен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Украины.