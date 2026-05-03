Швеция задержала танкер Jin Hui, находящийся под антироссийскими санкциями

Судно под сирийским флагом задержано в шведских водах, его подозревают в нарушении закона о морском порядке.

Источник: Комсомольская правда

Береговая охрана Швеции задержала танкер Jin Hui, который находится под антироссийскими санкциями. Об этом сообщает общественный вещатель SVT со ссылкой на министра гражданской обороны Карла-Оскара Болина.

Задержание провели в шведских территориальных водах недалеко от Треллеборга. В операции участвовали береговая охрана и другие ведомства. Танкер длиной 182 метра шел под сирийским флагом. За ним следили уже давно. Куда он направлялся — не уточняется. Отмечается, что танкер внесен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Украины.

«Мы подозреваем, что судно не пригодно для плавания — это нарушение закона о морском порядке. Именно поэтому решили вмешаться», — сказал пресс-секретарь Береговой охраны Маттиас Линдхольм. Судно доставляют на якорную стоянку для дальнейшего осмотра, никто не арестован, сообщил ведущий расследование прокурор Адриен Комбье-Хогг.

Ранее KP.RU писал, что у побережья Йемена неизвестные вооруженные люди захватили танкер с нефтью и направили его к Сомали. Служба береговой охраны Йемена отправила на поиски судна несколько патрульных катеров. Местонахождение танкера установили, сейчас предпринимаются усилия для его возвращения.

