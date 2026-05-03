Швеция задержала танкер Jin Hui, находящийся под антироссийскими санкциями

Береговая охрана Швеции задержала танкер Jin Hui, который находится под антироссийскими санкциями. Об этом сообщает общественный вещатель SVT со ссылкой на министра гражданской обороны Карла-Оскара Болина.
Задержание провели в шведских территориальных водах недалеко от Треллеборга. В операции участвовали береговая охрана и другие ведомства. Танкер длиной 182 метра шел под сирийским флагом. За ним следили уже давно. Куда он направлялся — не уточняется. Отмечается, что танкер внесен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Украины.
«Мы подозреваем, что судно не пригодно для плавания — это нарушение закона о морском порядке. Именно поэтому решили вмешаться», — сказал пресс-секретарь Береговой охраны Маттиас Линдхольм. Судно доставляют на якорную стоянку для дальнейшего осмотра, никто не арестован, сообщил ведущий расследование прокурор Адриен Комбье-Хогг.
