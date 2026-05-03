В библиотеке-филиале № 3 села Самашки в Чечне провели литературный марафон

Он был посвящен произведениям русской литературы и их влиянию на формирование исторического сознания.

Литературный марафон «Страницы истории» провели в библиотеке-филиале № 3 села Самашки в Чечне при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Ачхой-Мартановского района.

Мероприятие было посвящено значимым произведениям русской литературы и их влиянию на формирование исторического сознания. В ходе марафона провели блицопросы по сюжетам классических романов и повестей, творческие задания по созданию альтернативных финалов, конкурсы чтецов, а также викторины, посвященные биографиям писателей.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.