«Краснодар» вновь лидирует в РПЛ после победы над «Акроном»

Игра запомнилась и неприятным инцидентом. Форвард «Акрона» Артём Дзюба был заменён на 58-й минуте матче после получения им серьёзной травмы. Сейчас «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ с 63 очками. На второй позиции — «Зенит». Что касается «Акрона», то клуб прописался лишь на 12-ом месте.
Предстоящий матч состоится у «Краснодара» с московским «Динамо», а команда «Акрона» примет на своём поле «Ростов». Игры по плану назначены на 11 мая.
